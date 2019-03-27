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Küçük darbukacı babasının yolunda

Adana’da, Türk Halk Müziğinin çeşitli korolarında keman çalan Veysel Başözdeş’in 11 yaşındaki oğlu İbrahim Başözdeş babasının yolunda ilerliyor.

Adana'da, Türk Halk Müziğinin çeşitli korolarında keman çalan Veysel Başözdeş'in 11 yaşındaki oğlu İbrahim Başözdeş babasının yolunda ilerliyor.


Recep Birsen İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi İbrahim Başözdeş, ritim saz heyetinde darbukasıyla sahnelerde görülmeye başlandı. Darbuka çalmayı kendi kendine öğrendiğini söyleyen Başözdeş, bu konuda annesi ve babasının büyük desteğini gördüğünü belirterek, “Ailemin teşvikiyle darbuka sanatını icra etmeye çalışıyorum. Çeşitli THM korolarının icra heyetinde kemani babam ile sahneye çıkıyorum. Derslerimden geri kalmadan bu konuda en iyi olmaya çalışacağım” dedi.

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