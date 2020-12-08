Küçük Elvan 5. kattan düştü

Adana'da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 Aralık günü 5. kattaki evinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Elvan Öztürk, sinekliğin açık olduğunu fark etmeyince dengesini kaybetti. Kız çocuğu şans eseri bir iş yerinin sactan çatısına düştü. Başının üstüne düştüğü bildirilen kız çocuğu ağlamaya başlarken, anne ve babası da onu kurtarmak için mücadele başlattı. Olayı gören mahalleli hemen polise, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Bu arada baba çatıya çıkarak kızını kucağına alıp onu sakinleştirmeye çalıştı. İş yeri çatısına düştüğü için indirilemeyen kız çocuğu bir süre Can-Kur'u bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur küçük Elvan'ı düştüğü yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Bu anlar da ise anne gözyaşlarına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun kafatasında kırık olduğu tespit edildi.

Küçük Elvan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.