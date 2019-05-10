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Küçük kızın kapı açma makarasına sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun demir kapının açma makarasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun demir kapının açma makarasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Civantayak Mahallesi, Şehit Cengiz Güçlü Sokak'ta meydana gelen olayda, 8 yaşındaki D.B'nin parmağı demir kapının açma makarasına sıkıştı. Kız çocuğunun parmağını sıkıştığı yerden çıkarılamayınca ailesi tarafından kapı açma makarasının parçasıyla birlikte Ceyhan İtfaiyesine getirildi. İtfaiye erleri, dikkatli ve titiz çalışmaları sonucu metal parçayı spiral ile keserek küçük kızın parmağını kurtardı.

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