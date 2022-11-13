Küçük ressam Defne'den iki eser

Adana'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6,5 yaşındaki Defne Durdudiker'in iki resmi sergilendi.

Annesi Aysun Durdudiker ve babaannesi emekli öğretmen Safiye Durdudiker ile ARD Kaman Sanat Galerisi'nde eserlerini sergileyen Nigahi Soykan İlkokulu öğrencisi Defne, resme pandemi yasakları döneminde merak sardığını, kendi kendine resim çizme çalışmalarına başladığını söyledi. Defne, “Bana bu konuda destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Bana pandemi yasakları döneminde kalem, defter verdiler, bende çizmeye başladım. Resim çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim. İki eserimi buraya getirdim. Çok beğenildi” dedi.