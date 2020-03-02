Küçükler Spor Tırmanış Bölge Şampiyonası

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) “Spor Tırmanış Küçükler Bölge Şampiyonası” Adana'da yapılan organizasyonla tamamlandı.

Çukurova Üniversitesi spor salonunda düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Küçükler Boulder (Kısa

Kaya) Bölge Şampiyonası 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında 16 ilden 115 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Suriye'deki hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan yarışlarda konuşan TDF Spor Tırmanış Kurul Başkanı Abdurrahim Ekin, “Ocak ve Şubat ayı içerisinde 4 bölgede gerçekleştirilen ve 449 sporcunun katıldığı bölge şampiyonaları tamamlandı. Ardından Küçükler A, B, C, D ve E kategorilerinde 115 sporcumuz finallere çağrıldı. Ekin, yarışlara katılan tüm sporculara başarı dilerken Adana Gençlik Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a ve Çukurova Üniversitesi yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel ile Spor Şefi Hanifi Altun da müsabakaları izledi.