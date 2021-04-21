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Küçükmangıt asfalta kavuştu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Küçükmangıt Mahallesini yoğun mesai harcayarak asfalta kavuşturduklarını söyledi.


Ceyhan'ın kırsal mahallelerini şehir merkezi kadar önemsediklerini ifade eden Başkan Erdem, "Ceyhan merkez mahallelerimizde su ve alt yapı çalışmaları devam ederken, kırsalda uzun yıllar hizmet bekleyen mahallelerimize giderek hizmet seferberliği yapıyor, yollarını asfaltlıyor, park ve bahçelerin bakımını yapıyor ve vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini dinliyoruz” dedi.


Küçükmangıt Mahallesinde tüm evleri dolaşan kadın eli ekibi talepleri not alırken, Başkan Hülya Erdem sahada çalışmaları takip etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Erdem, hafta sonlarını kırsalda bulunan mahallelere ayırdığını, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini ifade etti.

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