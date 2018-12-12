Kulak tıkanıklığı yaşam konforunu düşürüyor

Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının çoğunlukla geçici bir durum olduğunu ve kendiliğinden geçebildiğini, bazen önemli bir hastalığın habercisi de olabileceğini belirtti.

Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının yaygın görülen ve farklı yaşlardaki kişileri etkileyebilen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıktığını ifade ederek, “Seslerin net bir şekilde duyulmasına engel olan bu durum çeşitli nedenlerle meydana gelebiliyor. Tıkalı kulağını bilinçsizce bir şekilde açmaya çalışmak ise çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açabiliyor” dedi.

Kulak tıkanıklığının genelde ciddi bir durum olmasa da hayat konforunu olumsuz şekilde etkileyen bir sorun olduğunu belirten Arslanhan, “Kulak tıkanıklığı çoğunlukla geçici bir durum ve kendiliğinden geçse de bazen önemli bir hastalığın habercisi de olabilir. Eğer şikayet 1 haftadan fazla sürmüşse ve tıkanıklığa kulak ağrısı-akıntısı, baş dönmesi, burun kanaması gibi eşlik eden başka bir belirti de varsa altta yatan neden çok daha ciddi bir sorun olabilir” diye konuştu.

Tıkanıklığı gidermek için 3 pratik yöntem

Dr. Murat Arslanhan, “Kulak temizliği konusunda bilinçsizce hareket etmek, tıkalı kulağı açmak yerine daha çok tıkanmasına hatta bu yanlış davranış nedeniyle tıkanan kulağın ciddi sorunlara maruz kalmasına neden olabilir” diyerek kulağı herhangi bir zarar vermeden açmak için şu önerilerde bulundu:

“Kulak kepçesini hareket ettirmek: Eğer söz konusu olan dış kulak yoluna su kaçmasına bağlı bir tıkanıklık ise başı her iki yana doğru eğerek kulak kepçesini hareket ettirmek kulak tıkanıklığının düzelmesini sağlayabiliyor. Yutkunmak, esnemek: Östaki tüpü tıkanıklığı kulak tıkanıklığının en sık sebeplerinden biri. Esnemek, sakız çiğnemek ve yutkunmak gibi hareketler östakinin açılıp kapanmasını sağlayarak kulak tıkanıklığını düzeltebiliyor. Sıcak duş ve buhar solumak: Sıcak duş ve buhar solumak, burun ile genizdeki mukusu incelterek akışkanlığını artırarak geniz ve burnun açılmasını sağlıyor. Östaki tıkanıklığını da giderebileceğinden kulak tıkanıklığının ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.”

Nedene göre tedavi planlanıyor

Kulak tıkanıklığı tedavisine altta yatan nedene bağlı olarak yön verildiğini anlatan Dr. Murat Arslanhan, “Kulak tıkanıklığı eğer kulak kiri ve dış kulaktaki yabancı cisim gibi nedenlerden meydana gelmişse, doktor tarafından bu oluşumun dışarı çıkartılması çözüm sağlayacaktır. Dış veya orta kulak enfeksiyonunda ise öncelikle ilaç tedavisine başvurulur. Üst solunum yolları enfeksiyonu ile sinüzit gibi enfeksiyonlara bağlı tıkanmalarda yakınmaları gideren ve özellikle burnu açmaya yönelik ilaç tedavileri, gerekliyse antibiyotik tedavisi verilir. Seröz otit sorunu (Orta kulakta sıvı toplanması) burun açıcı spreyler veya ilaçlara rağmen düzelmezse kulak zarındaki sıvı boşaltılır. Bazı kronik durumlarda uzun süreli çözüm için kulak zarına tüp de takılabilir. Kulak tıkanıklığının nedeni ani işitme kaybı ise anti viral ilaçlar ve kortizon tedavisine başvurulur. Cerrahi tedavi ise kitle ya da geniz eti nedeniyle gelişen kulak tıkanıklıklarında seçenek olarak gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanmasına yol açan 7 nedeni de şöyle sıraladı:

“Kulak kiri (Buşon), dış kulak yoluna kaçan yabancı cisim, orta kulak enfeksiyonu, dış kulak yolu enfeksiyonu, östaki tüpü fonksiyon bozukluğu, nazofarinkste kitle, ani işitme kaybı.”