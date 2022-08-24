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Kullanılmayan evin bahçesinde başından vurulmuş olarak bulundu

Adana’da bir kişi, kullanılmayan evin bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu.

Adana'da bir kişi, kullanılmayan evin bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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