Kültür ve Turizm Bakanlığı seçti; Türkiye'nin en gösterişli 13 köprüsünden 2'si Adana'dan

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki 13 gösterişli köprüyü belirledi. Köprüler arasında Adana'dan, James Bond filmi ile gündeme gelen Varda Köprüsü ile dünyada halen kullanımda olan en eskilerden olan Taşköprü yer aldı. İki görkemli köprü, havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali.gov.tr' adresi üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde, Adana'dan 2 köprü yer alıyor. Köprüler arasında, Adana'da ‘James Bond'un Skyfall filminde üzerinde heyecanlı sahneler yaşandığı Varda Köprüsü ve dünyada halen kullanılan en eski köprülerden biri olan Taşköprü de bulunuyor.

Adana Varda Köprüsü, Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) Mahallesi'nde bulunuyor. 200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde olan ve Hacıkırı Demiryolu Köprüsü olarak da bilinen köprü, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü olarak da biliniyor.

Seyhan Nehri üzerinde, merkez Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü olan Taşköprü ise dönemin Roma İmparatoru I. Justinianus tarafından 385 yılında yaptırıldı. Aslen 21 gözlü olan köprü, Seyhan Nehri'nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altına kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. 310 metre uzunluğunda, 11.40 metre genişliğinde olan Taşköprü Adana'nın simgesi olarak da kabul ediliyor.

"Varda Köprüsü ve Taşköprü'yü herkesin görmesi gerekiyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği Türkiye'deki 13 gösterişli köprünün arasında Adana'dan 2 köprü bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tari, Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'nün halen kullanılmakta olan en eski köprülerden biri olduğunu belirterek, "Taşköprü, yüzyıllarca Asya'yı Avrupa'ya bağlayan, birçok medeniyetin de yaşadığı mekanda çok stratejik öneme sahip olan bir köprü. Doğal nedenlerden dolayı 21 gözü olan Taşköprü şu anda 14 göze sahiptir. Hem Roma İmparatorluğu döneminde hem de daha sonrasında Memlükler, Ramazanoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de batıyla doğuyu birbirine bağlayan köprülerden bir tanesidir" diye konuştu.

Varda Köprüsü'nün de hem ticareti geliştirmesi hem de görsellik anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tari, "Varda Köprüsü yakınında bulunan kanyonlarıyla, yer köprüsüyle Adana'da bulunan ve görülmesi gereken hem tarihi ve kültürel önemi olan hem de doğal güzellikleriyle mekanlarımızdandır" dedi.

"Adana'nın gerdanlıkları birer parlayan yıldız"

Adana'nın kültür turizmi açısından geliştirilmesi ve daha iyi yerlere getirilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tari, yerli ve yabancı turistleri, 'Adana'nın gerdanlıkları' olarak tabir edilen bu güzelliklerini görmeleri için kente davet etti. Tari, "Adana'da Varda Köprüsü ile Taşköprü, destinasyon olarak da Türkiye'deki en güzel destinasyonlardan biri olma yolunda. Hatta Varda Köprüsü, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın dediği gibi 'Adana'nın parlayan yıldızı' konumunda" ifadelerini kullandı.

Adanalı olmasına rağmen Varda Köprüsü'ne ilk defa geldiğini belirten Çağrı Tiyek isimli vatandaş ise bu güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Tiyek, "Adanalı olup da buraya gelmeyen insanların gelmesi gerekiyor. Çok güzel bir köprü. James Bond'un da filmi burada çekilmişti. Yurt dışından yabancılar gelip burada film çekiyor. Onlar bile biliyorken bizim yerli insanlarımız bilmiyor. Buranın değerleri bilinmeli" dedi.