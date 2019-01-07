Kültürevleri eğitim yuvası oldu

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, açtıkları kurslarla geleneksel el sanatlarını yaşattıklarını belirterek, "Geleneksel Türk el sanatları binlerce yıllık tarihimizden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik - çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği gibi kurslar açarak geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara taşıyoruz. Kreşe başlamak hem çocuk için hem de anne baba için önemli bir deneyimdir. Çocuğun sosyalleşmesini sağlar. Tüm gelişim alanlarını destekler. Paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi pro-sosyal davranışların gelişmesini sağlar. Hizmete açılan 11 adet kültürevinin tamamında ücretsiz kreş hizmetleri veriliyor" dedi.

Geleceğin teminatı olan çocukların hayata en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Öğrencilerimiz geleceğimizin teminatıdır. Onlara hayata en güzel şekilde nasıl hazırlarsak geleceğimizi de o kadar sağlama alırız. Bu amaçla hizmete açtığımız 11 kültürevinde çocuklarımıza ücretsiz eğitime destek kursları veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile işbirliği yaparak ihtiyacı olan öğrencilere destek olup okulların ilk açıldığı hafta yaklaşık her yıl 5 bin öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulunarak öğrencilerimize destek oluyoruz" diye konuştu.

"Engellileri sosyal hayat ile buluşturuyoruz"

Adana'da ilk engelli koordinasyon merkezini hayata geçirdiklerini söyleyen Çelikcan, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve evlerinden çıkmalarını sağlamak amacıyla Adana'da ilk engelli koordinasyon merkezimizi hizmete açtık. Engelli vatandaşlarımız özel tasarlanmış araçlarımızla evlerinden alınıp engelli koordinasyon merkezimizde çeşitli etkinliklere katılıp tekrar evlerine bırakıyoruz. Böylece engelli vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını sağlıyoruz. Engellisine sahip çıkan toplumlar gelişmiş toplumlardı" ifadelerini kullandı.

Kültürevlerinin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşların boş zamanlarını da en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirten Çelikcan, "Kültürevlerimize gelen vatandaşlarımız burada öğrendikleri ile genç kızlarımız kendi çeyizlerini hazırlarken, meslek ve hobi kurslarına katılan vatandaşlarımız burada öğrenip ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. En önemlisi ise burada vatandaşlarımız birbirleriyle kaynaşıp tanışıyorlar. Değişik kültürdeki insanlar birbirlerini tanıyorlar. Sıkı dostluklar kuruluyor" şeklinde konuştu.