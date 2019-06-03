Kumar oynatıp borçlandırdılar, yüksek faizle para verdiler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde vatandaşlara kumar oynatarak borçlandırıp daha sonra da yüksek faize para verip tefecilik, yağma ve belgede sahtecilik suçu işlediği öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvelerde kumar oynatarak vatandaşı borç batağına düşürüp, tefecilik, yağma ve belgede sahtecilik suçu işlediği tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda zanlıların evlerine ve iş yerlerine şafak vakti tek tek girildi. Evlerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 2 adet ruhsatsız tüfek, kılıç, kama, pala diye tabir edilen kesici aletler, çok yüksek miktarda döviz ve para, 10 tanesi sahte 70 adet çek ve senetler ile 40 tapu kaydı, kumar için oyun pulları, terör örgütüne ait posterler, 50 kişiye ait özel bilgiler elde geçirildi.

Soruşturmayla ilgili 50 mağdurun ifadesini alan Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kişiyi de gözaltına aldı. 4 gün gözaltında kalan 13 şüphelinin sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan R.G.(48), M.Y.(45), A.O. (48), T.G. (39) ve V.B. tutuklanırken, geriye kalan zanlılardan 3'ü adli kontrol tedbiriyle 5 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.