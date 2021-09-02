Kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira para cezası

Adana'da kumar oynatılan, aralarında ev, iş yeri ve derneğin de olduğu 43 yere yapılan baskında 140 kişiye 187 bin 40 lira para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı ev, iş yeri ve derneklerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 43 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Polisin, suçüstü yakaladığı 140 kişiye kumar oynamaktan 187 bin 40 lira para cezası uygulandı. 43 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 550 lira para, 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda para yerine geçen pul ele geçirildi.