İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumar oynayanlara 367 bin 250 lira para cezası

Adana polisi kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira para cezası uyguladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'da yer alan bir dernek lokalinde ‘kumar' oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu binaya baskın düzenledi. Binanın ana giriş kapısını açan ekipler, içeri girdiklerinde ikinci bir kapıyla daha karşılaştı, onu da aştıklarında bu kez karşılarına üçüncü bir kapı daha çıktı. ‘Korona virüs salgını'na karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken lokale polis 3 kapıyı aşarak girdi. Polis, içeride bulunanlara ‘kumar' oynamak ve pandemi kurallarına uymamaktan idari para cezası; işletmecilere adli işlem uyguladı. Mühürlenerek kapatılan binanın girişe kırmızı halı serilmesi dikkat çekilirken, giriş ve çıkışlara yerleştirilen güvenlik kameraları ile de olası polis baskınına karşı önlem alındığı öğrenildi.


Öte yandan, Ahlak polisinin son 10 günde Adana genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında ‘kumar' oynatıldığı belirlenen 11 kahvehane, iş yeri ve dernek lokalinde arama yapılarak, kumar oynattığı tespit edilen 14 kişiye adli işlem yapılırken, 158 kişiye de pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 367 bin 250 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Aramalarda; poker pulu, iskambil kağıdı ve okey takımlarıyla 18 bin 750 liraya el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.