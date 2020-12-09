İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine E.D. isimli şahsın evinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Yapılan kontrolde E.D. isimli şahsın evinin giriş katında bulunan odada 16 şahsın iskambil kağıtları ile kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi. Ev sahibine ve sosyal mesafe kuralına uymadan masalarda kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.