Küme Baş Ağrısı erkeklerin başını ağrıtıyor

Cem Ortaçbayram, küme baş ağrısının başladıktan sonra ağrının kesintisiz olarak aylarca sürebildiğini söyledi.

Dr. Cem Ortaçbayram, migren ve gerilim kaynaklı ağrılardan sonra en sık görülen baş ağrısı tipi olan Küme Baş Ağrısı'nın (KBA), 20-40 yaş arası erkeklerin hayatını özellikle mevsim geçiş dönemlerinde zorlaştırdığını belirtti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ortaçbayram, mevsim dönümlerinin, özellikle bahar başlangıçlarının ağrı dönemlerini tetikleyen faktörlerin başını çektiğinin altını çizdi.

İstisnalar olmakla birlikte ağrının tek taraflı, çok şiddetli, göz bölgesi yerleşimli ve kısa süreli olması KBA'nın belli başlı belirtileri arasında kabul edildiğini kaydeden Dr. Cem Ortaçbayram, ağrının genellikle sıkıcı, oyucu, sıkıştırıcı ya da basınç hissi tarzında olmasının ve ağrı bölgesinin dokunmaya çok duyarlı olmasının da hekimlere KBA varlığını düşündürdüğünü söyledi.

Ağrılar aynı saatte tekrarlıyorsa

Dr. Cem Ortaçbayram, KBA'nın bir tipik özelliğinin de atakların çoğunlukla aynı saatte tekrarlaması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“KBA'dan muzdarip bir hasta genellikle uyuduktan birkaç saat sonra REM (rüya dönemi) ve non-REM (rüya dışı uyku dönemi) periyotlarında çok şiddetli baş ağrısıyla uykudan uyanıyor. Ağrının görüldüğü zaman dilimi hastaların büyük bir bölümünde çalar saatle ayarlanmışçasına hep aynı oluyor. Tek taraflı olarak görülen ağrı, başladıktan kısa bir süre sonra en şiddetli halini alıyor ve göz, göz arkası ve şakak bölgelerine yayılım gösteriyor. Ağrının başlama ve sonlanma süreci 15 dakikadan 3 saate kadar değişebiliyor. Bu ağrı ataklarının 'Küme' dönemlerinde gün aşırı olmak üzere 8 kez tekrarlayabiliyor. En yaygın görülen atak periyodu günde 1-2 atak şeklinde ortaya çıkıyor.”

Migrenle karıştırmayın

Hasta ağrının tek taraflı olduğunu dile getirmediği müddetçe KBA'nın migrenle karıştırılabileceğini belirten Dr. Cem Ortaçbayram, bu nedenle hastadan detaylı bir öykü almanın doğru teşhis koymak adına kritik bir nokta olduğunu, KBA rastlanan her 10 vakadan 9'unu erkeklerin oluşturduğunu, mevsim geçişlerinin yanı sıra kesinlik kazanmamış olsa da sigara ve alkol kullanımının da KBA ağrılarını tetikleyebildiğini vurguladı.

Klasik ağrı kesici tedavileri çözüm değil

Küme baş ağrısı rahatsızlığının genelde klasik ağrı kesici tedavilerine yanıt vermediğini belirten Dr. Ortaçbayram, “Tedavi yöntemi olarak hastaların büyük bir çoğunluğuna ağrı döneminde günlük 10-15 dakikalık kürler şeklinde yüzde 100 saf oksijen veriliyor. Hızla etki eden bazı ağrı kesiciler de ağrı atakları sırasında tedaviye dahil edilebiliyor. Niteliği ne olursa olsun tüm küme baş ağrılarında profilaktik yani önleyici tedavi uygulanarak ağrı ataklarının süresinin ve şiddetinin azaltılması gerekiyor” diye konuştu.