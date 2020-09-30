İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Adana’da trafik polislerinin yaptığı uygulamalarda alkollü araç kullanan 121 ve ehliyeti olmayan 35 sürücüye toplamda 235 bin 143 lira ceza kesildi.

Adana'da trafik polislerinin yaptığı uygulamalarda alkollü araç kullanan 121 ve ehliyeti olmayan 35 sürücüye toplamda 235 bin 143 lira ceza kesildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 24-29 Eylül tarihleri arasında gece ve gündüz uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda polis 2 bin 535 aracı kontrol etti. Yapılan bu kontrollerde 121 sürücü alkollü, 35 sürücü ehliyetsiz yakalandı, 25 araç trafikten men edildi.


Polis alkollü araç kullanan 121 kişiye bin 228'er liradan 148 bin 588 lira, ehliyetsiz araç kullanan 121 kişiye ise 2 bin 473'er liradan 86 bin 555 lira para cezası kesti.


Polis toplamda sürücülere 235 bin 143 lira para cezası uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.