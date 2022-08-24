Kur'an Kursuna geldiler, dron, scooter ve bisiklet kazandılar

Adana'da Yaz Kur'an Kursu'na katılan öğrencilere dron, scooter, bisiklet ve akıllı saat dağıtıldı.

Diyanet Gençlik Adana İl Koordinatörlüğü, Seyhan İlçe Müftülüğü, Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın iş birliği Hacı Nuri Çomu Camiinde "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve yarışmalarda başarı gösterenlere 70 adet bisiklet, 60 adet dron, 50 adet elektrikli scooter, 50 adet akıllı saat ve 40 hediye çeki dağıtıldı.

Programa Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Seyhan İlçe Müftüsü Vekili Halit Köse, Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, Hacı Nuri Çomu Vakfı Müdürü Mustafa Bahar, din görevlileri, daire personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Nuri Çomu, gördüğü tablo karşısında duygulandığını ve rahmetli dedesi, Hacı Nuri Çomu'nun da böylesi güzel çalışmaları çok önemsediği söyledi.

Dedesinin bu nedenle Sunar Nuri Çomu Vakfı'nı hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Çomu, “Şimdi görüyoruz ki, neslin ihyasında, imanlı bir gençliğin inşasında önemli rol üstleniyor. Kur'an okuyan, peygamberini tanıyan, vatanını milletini seven bir nesil için, Sunar Şirketler Grubu yönetimi olarak bizler desteğimizi her daim sunmaya devam edeceğiz. Programa dahil olan gençlere, ailelerine ve gayretkarca emek sarfeden hocalara teşekkür ederim” dedi.

Hediye dağıtım töreninde konuşan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, "Yaz Kur'an Kursumuza gelen çocuklarımızın Kur'an-ı Kerimi, dini bilgileri öğrendiler. Siyer-i Nebiyi, İslam'ın güzel ahlakını öğrendiler. Ben bu yavrularımızı camiye gönderen anne babalarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı Peygamberimizi tanımanın önemine dikkat çeken "Onu Ne Kadar Tanıyoruz" isimli tiyatro gösterisi sunuldu.

Oyun sonrasında çok küçük yaşta kısa sürede Kur'an okumaya geçmiş öğrenciye taç ve cübbe giydirildi. Daha sonra pasta kesimi ve hediye dağıtımıyla etkinlik sona erdi.