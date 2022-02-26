Kur'an kursunda Miraç Kandili programı

Hacı Menekşe Hatun Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve Bilal Habeşi Kız Kur'an Kursu öğreticileri tarafından Miraç Kandili programı düzenlendi.

Miraç kandili programına Hacı Menekşe Hatun Hafızlık Kız Kur'an Kursu müdüresi Fatma Kargın, Öğretici Nilgün İlbilgi, Mekiye Taşkın ve Merve Yılmaz ile Bilal Habeşi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Yürekli görev aldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim, meali, hadis, şiir, ilahiler okundu, yarışma yapıldı. “İsradan Miraca” temalı yapılan programda, Kudüs, Mescid-i Aksa, isra ve miraç hakkında bilgiler verildi.

Miraç gecesi için hazırlanan programda, katılımcıların gönülleri manevi duygu ve huzur ile buluşarak duygulu anlar yaşadı.

Kur'an okunarak başlanan merasime, sohbet, ilahiler eşliğinde devam edilip yapılan hatim duasının ardından öğrencilere hediyeler verildi.