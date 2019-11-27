"Kurbağa adamlar" kayıp adamın cesedini nehirde buldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayıp olduğu bildirilen adamın cesedi kurbağa adamlar tarafından nehirde bulundu.

Alınan bilgiye göre, emekli gardiyan Hüseyin Turgüler (56), 24 Kasım Pazar günü evinden çıkıp bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi 6 Ocak Reşit Coşkun Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı çalışmada, şahsın en son Ceyhan Nehri kıyısında görüldüğü için nehre düşmüş olabileceğinden şüphelenerek Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polis Amirliğinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen kurbağa adam ekibi nehirde yaptığı aramada bir cesede ulaştı. Hüseyin Turgüler'e ait olduğu belirlenen ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan emekli gardiyanın cenazesi Ceyhan'da toprağa verildi.