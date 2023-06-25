Kurban Bayramı sakatata yaradı

Adana'da Kurban Bayramı öncesinde sakatat fiyatlarına zam yapılmayacağı, bir süre boyunca da vatandaşların sakatat sıkıntısı çekmeyeceği belirtildi.

Tüm ülkedeki mezbahalarda hayvan kesimi sonucunda elde edilen başta şırdan olmak üzere çoğu sakatat Adana'ya gönderiliyor. Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş hayvan kesiminin artmasıyla birlikte paralel olarak ciğer ve böbrek gibi sakatat fiyatlarına da zam yapılmadı.

“Bolluk yaşanacak”

Adana Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Zafer Oğuz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Oğuz, sakatat fiyatlarında herhangi bir artışı öngörmediklerini belirterek, “Bu sene fazla koyun gelmez ve sakatat fiyatlarının o nedenle artacağını düşünüyorduk. Ancak yeterince koyun geldi ve fiyatlar da gayet iyi. Sakatat bolluğu yaşanacak. En azından insanlar bu dönem içerisinde bol bol sakatat tüketecek. İnsanlar bolluk varken de bol bol sakatat tüketmeli. Sakatatı yapmak zor değil. Fiyatlar uygun olacak. Bir şırdanın pişmemiş hali şu anda 35 lira ve daha yükseleceğini düşünmüyorum. Bolluk yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zafer Oğuz, sakatat depolarında yeterince sakatat olduğunu, esnafların da buna göre hazırlık yaptığını söyledi.

“2-3 ay sonra her şey tam rutine biner”

Kentte uzun yıllardır şırdancılık yapan esnaf Cumali Batur ise fiyatlarda bayram öncesi artışın meydana geldiğini, bayram sonrası ise ilk etapta bir artış beklemediklerini belirtti. Batur, “Her sene biz şırdancılar Kurban Bayramı öncesi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü vatandaşlar koyun kesecekleri için sakatat talep etmiyorlar. Bu nedenle de bayram öncesi fiyatlarda bir artış oldu. Kurbandan 2-3 ay sonra her şey eski haline gelir ve fiyatlar da rutine biner” dedi.

“Yurt dışından gelen ürünler, piyasayı rahatlatıyor”

Türkiye'de son yıllarda sakatat tüketiminin aşırı artış gösterdiğini aktaran Batur, “Türkiye'de artık aşırı derecede sakatat tüketiliyor. Yurt dışından da Türkiye'ye şırdan gelmesi piyasayı biraz rahatlatıyor. Şu anda pişmiş şırdan 40 liraya satılıyor. Eğer yurt dışından şırdan gelmemiş olsa fiyatlar 100 lirayı bulurdu” şeklinde konuştu.