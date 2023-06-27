Kurbanlıklar Adana usulü taşındı

Adana'nın Kozan ilçesinde arife gününde kurban pazarında vatandaşlar ve kurban satıcıları arasında yoğun pazarlıklar ile kurbanlıklar satışa sunuldu. Kurbanlıklar ilçede 1980 model Toros araçlar ve sepetli motosiklet ile taşınması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Kozan'da arife gününde kurban pazarında vatandaşlar kurbanlık almak için bölgedeki hayvan pazarlarına akın etti. kurbanlıklarını kendileri taşımak isteyen vatandaşlar eski model araçlarını nakliyede kullanırken Toros araç içine sığdırılan 2 ve üzeri kurbanlıklar ilginç görüntüler oluşturdu. Bölgede yoğun kullanılan sepetli motosikletler ise sepetlerde kurbanlıklar yüklenerek taşındı.

Bu yıl arife gününde kurbanlıkların hızla alıcı bulduğunu kaydeden hayvan üreticileri ise arife gününde kurbanlıkların tükendiğini kaydetti.

Kurbanlıkların Toros ve sepetli motosiklet ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.