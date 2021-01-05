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Kürebeli Yaylası görsel şölen sunuyor

Adana’nın kuzeyinde bulunan Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası kışın ortasında eşsiz manzaralar sunuyor.

Adana'nın kuzeyinde bulunan Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası kışın ortasında eşsiz manzaralar sunuyor. Dağdaki kar ile kurak geçen kış nedeniyle henüz yeşil kalan bozkırların doğal gölet ile buluşması görenleri hayran bıraktı.


Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu'nun objektifine yansıyan kareleri, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Ergü, sanat ve doğa tutkunlarını, 2 bin rakımlı Kürebeli Yaylasında korona virüsten uzak doğa tatiline davet etti.


Tufanbeyli ilçesinin doğaseverler için adeta bir görsel şölen sunduğunu kaydeden Başkan Remzi Ergü, “Her mevsim farklı bir renk cümbüşü ile doğaseverleri kendine hayran bırakan bol oksijenli Kürebeli Yaylamız kışın ortasında adeta tabloya dönüştü. Saimbeyli Orman Müdürü Ayhan Uyaroğlu'nun objektifine yansıyan kareler bizleri de çok mutlu etti. Bu gerçek güzelliklerini görmek isteyen herkesi ilçemizi bekleriz. İnşallah korona virüs salgınının üstesinden geldikçe ilçemiz Adana'nın en çok turist ağırlayan ilçesi olması için Toprak Pınarı Mesire Alanı ve konaklama alanımız içinde tüm hızıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Başkan Ergü, belediye sosyal medya hesabından ilçenin farklı güzelliklerini paylaşarak “Burası neresi?” yarışması ile ilçenin her hafta farklı bir doğal güzelliğini sanatseverler ile paylaşıyor. Bilenlere ise çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

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