Kurs merkezi, konteyner eğitim alanına dönüştürüldü

Adana'da kurs kerkezi, konteyner eğitim alanına dönüştürülerek tekrar eğitim vermeye başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kuruköprü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan yaklaşık bin öğrenci ve 34 öğretmen, yaşanan depremler dolayısıyla, merkez parkta konteyner eğitim alanı hazırlandı. Hazırlanan eğitim alanı ile öğrenciler kursa kaldıkları yerden devam etmeye başlad.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Evlatlarımız eğitim-öğretime ara vermesin diye Merkez Park'ta hazırladığımız konteyner eğitim kampüsündeki Kuruköprü Kurs Merkezi'mizde YKS ve LGS'ye hazırlanan yaklaşık 1000 öğrencimize 34 öğretmenimiz ile güvenli ortamda eğitim vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.

Kurs merkezinde eğitim alan öğrenciler de depremlerin oluşturduğu olumsuz psikolojiden etkilenmeyecekleri bir ortamda daha verimli ders çalıştıklarını ve test çözdüklerini söyledi.