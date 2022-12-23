Kursiyerlerin ürettiği ürünler sergileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi'nde (NİYET) eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergilendiği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koordinesinde geliştirilen kadınları güçlendirmek, meslek sahibi yapmak, ekonomik alanda mevcudiyetlerini artırmak ve ailelerinin gelirine katkı koymalarına olarak sağlamak amacıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi. Bu çerçevede eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünlerin ise Şinasi Efendi Caddesi'nde kurulan stantlarda sergilendiği kaydedildi. Aşçılık, yabancı dil, muhasebe ve bilgisayar dallarında erkeklerinde de yer aldığı, işaret dili, seramik, spor, müzik, okuma yazma, çinicilik, el sanatları, örgü, dokuma, punch, büro yönetimi-sekreterlik, dünya mutfağı, muhasebe-finansman, düz dikiş makinası branşlarında özellikle kadınların eğitim alarak meslek edinmesi ve ekonomik olarak güçlenmesini hedef alan NİYET Akademi'nin yeni yıl öncesi açtığı stantlara Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Mefruşattan ev tekstiline, seramikten hediyelik eşyaya birçok ürün yelpazesini barındıran, yeni yıl konseptli, el yapımı tasarım ürünlerinin yer aldığı stantlar 24 Aralık tarihine kadar saat 09:00-21:00 saatleri arasında açık olacağı da belirtildi.