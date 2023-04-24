Kurşunların hedefi olan minik Yusuf Arda, annesiyle bayram gezmesine gidiyormuş

Adana'da 2 grubun silahlı kavgasında kafasına kurşun isabet etmesi sonucu ölen 1,5 yaşındaki Yusuf Arda'nın annesiyle birlikte bayram gezmesine giderken olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup mahallede karşılaşınca kavga etmeye başladı. Daha sonra silahların konuştuğu kavgada iki grup birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda 7 kişi yaralandı.

Anne, evladıyla silahlı kavganın ortasında kaldı

Bu sırada ailesine bayram gezmesine giden Fatma Fıratokulu ise 1 buçuk yaşındaki oğlu Yusuf Arda ile kavganın ortasında kaldı. Bu sırada sıkılan kurşunların biri minik Yusuf'un kafasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Arda'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Cenazesi defnedildi

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Yusuf Arda'nın cenazesi bugün ailesi amcası tarafından alındı. Önce baba evine götürülen cenaze daha sonra Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçük yaşta hayattan koparılan bebeğin, annesiyle birlikte bayram gezmesine giderken olayın yaşandığı ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.