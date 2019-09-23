Kurtardığı sokak kedisini sahiplendi

Adana'da yaralı halde bulunan sokak kedisi, vatandaşlar tarafından getirildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Kediyi kurtaran vatandaş, iyileştikten sonra sahiplenerek örnek bir davranış sergiledi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Merve Özçetin tarafından bulunan sağ ön ayağı kırık haldeki sokak kedisi, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuldu. Sokakta yürürken kedinin sesini fark ettiğini ve sesin geldiği tarafa yöneldiğinde yaralı bir kedi gördüğünü söyleyen duyarlı vatandaş Merve Özçetin, ‘‘Kediyi hemen özel aracımızla Adana Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdik. Burada veteriner hekimler sokak kedisini tedavi altına aldılar. Daha sonra tekrar gelerek sokak kedisinin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldım. Sağlık durumu gayet iyi, Adana Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerine teşekkür ederim. Ayrıca kediyi sahiplenmek istiyorum'' dedi.

Sokak kedisinin ilk incelemelerinde sağ ön ayağında kırık tespit ettiklerini dile getiren Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Ramazan Özdemir, bakıma muhtaç kedinin ayağına tıbbi müdahale yapılarak, eski sağlığına kavuşturulduğunu söyledi.

Satın alma sahiplen

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı olarak 7 gün 24 saat anlayışı ile hizmet verdiklerini belirten Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Yakan, ‘‘153 hattımıza gelen yaralı veya acil hasta hayvan ihbarı anında değerlendirme altına alınarak, hayvan hasta nakil araçlarımız ile alınıp barınağımıza getirilmekte. Yaralı veya hasta hayvanlarımıza burada tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri verilmektedir. Ayrıca rutin olarak da sokak hayvanlarımız toplanıp kısırlaştırma işlemleri ile bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğal hayata bırakılmaları devam etmektedir. Doğal ortamda hayatlarını devam ettiremeyecek olan hayvanları ise barınağımızda sürekli olarak misafir ediyoruz. Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıZeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda şehrimizdeki tüm sahipsiz, güçten düşmüş hayvanlara hizmet veriyoruz ve yine şehrin birçok noktasında sivil toplum örgütleri ile beraber beslenme odakları kuruyoruz. Hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sahiplendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımız satın almasınlar sahiplensinler'' diye konuştu.