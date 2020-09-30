Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu/Ortaokulu'na "Okulum Temiz" belgesi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu/Ortaokulu ‘Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolüne” başvurarak yapılan denetimi tamamlayan eğitim kurumu, “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazandı.

Hak kazanılan ‘Okulum Temiz' belgesi ile, sesli anons sistemi ders saatinden önce ve teneffüslerde sürekli devrede olacak. Maske, hijyen standı kullanımı ve özellikle küçük yaştaki öğrencilerin zorlandıkları noktalarda öğretmenlerinden yardım istemeleri gibi konularda her türlü hazırlıklar tamamlandı. Okul içindeki çöp kutularının, el değmeden kullanılabilmesi için, kapaklı ve pedallı olması sağlandı.

Okulda öğrencilerin sağlığı ve sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak dersliklerden, öğretmenler odasına, uyarı levhalarına kadar tüm detaylar titizlikle hazırlandı.