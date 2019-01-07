İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtuluş çoşkusu Optimum'da yaşandı

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle kutlandı.


Etkinlik kapsamında alışveriş merkezinde Oda Orkestrası konser verdi. “Kurtuluş Senfonisinin Oda Orkestrası” ziyaretçiler tarafından hayranlıkla dinlenirken, vals gösterisi ise ilgiyle izlendi.


AVM'nin mimarisi sayesinde tüm katlardan rahatlıkla izlenen etkinliğin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi de açıldı.


Sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen vatandaşlar daha sonra öz çekim de yaptı. Bu sırada küçük bir kız çocuğunun Atatürk'ün fotoğrafını öpmesi, bir erkek çocuğun ise Atatürk'ün fotoğrafının karşısında asker selamı vermesi sergiyi gezenler tarafından alkışlarla karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.