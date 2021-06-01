Kurtuluş kutlamalarını çekerken canlı yayında araçtan düştü

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde kurtuluş kutlamalarını çeken bir basın mensubu aracın üstünden düşerek hafif şekilde yaralandı. O anlar canlı yayında yer alırken, basın çalışanının düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan'ın Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri için düzenlenen konvoyda çekim yapan Kozan Belediyesi Basın Birimi sorumlusu Erol Karaoğlan canlı yayında araçtan yola düştü. Kutlamaları canlı yayınlayan Kozan Belediyesi Basın birimi sorumlusu Erol Karaoğlan canlı yayından çıkmadı o anları an ve çekmeye devam etti. Konvoydaki aracın kasasından düşen basın mensubu aynı anda kurtuluş coşkusunu telefonu ile kaydeden bir vatandaşında telefon görüntülerine yansıdı. 112 sağlık ekiplerinin Kozan Devlet Hastanesine kaldırdığı Karaoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Karaoğlan'ın durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.