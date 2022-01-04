Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında “Kurtuluş Sokağı” koreografisi düzenlendi.

Adana Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve Seyhan Belediyesi ile Adana Devlet Tiyatrosunun katkı sunduğu etkinlik Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra; Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Müzeyyen Şevkin, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tepebağ Mahallesi Avukat Turan Arun Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlikte Adana Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından icra edilen oratoryoyla Adana'nın kurtuluşu canlandırıldı.

Programda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, “Etkinliğinizle bizi hem tarihe, hem görsele hem de müziğe doyurdunuz. Böylesi etkinliklerin gerçekleştirilmesi bizi çok memnun ediyor. Bu coşkumuz hiç bitmesin; ama özellikle 5 Ocak günü kurtuluş coşkumuzun zirveye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.