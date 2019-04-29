Kurumlardan Kızılay'a kan bağışı

Adana'da Kızılay'ın “Kahraman Olmak Senin Kanında Var" sloganıyla yürüttüğü kan bağış kampanyasına destek her geçen gün büyüyor.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, bir kan bağışı nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında, kan verme konusunda kurum yöneticilerinin duyarlı davranışlarının tüm çalışanlara da yansıdığını söyledi.

Saygılı, kurumların Kızılay'ı desteklemesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu sayede çalışan insanlarımıza ulaşarak onları kan bağışıyla tanıştırıp düzenli kan bağışçısı olmaları için imkan sağlamış oluyoruz" dedi.

Saygılı, her kan bağışçısı için doğaya 1 fidan dikildiğini, böylece bağışçıların iki önemli sosyal ve insani sorumluluğu aynı anda yerine getirmiş olduklarını ifade etti,

Kurum yöneticileri ve çalışanlarının tek tek kan bağışladığı etkinliğe; Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın yanı sıra Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, Adana Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ümit Toksöz de katıldı.

Başkan Saygılı, etkinliğin sonunda Kızılay'a kan bağışı yapılması konusundaki çalışmaları ve katkıları için kurumun İnsan Kaynakları Yöneticisi Pakize Özel'e teşekkür belgesi verdi.