"Kutup Yıldızı" temasıyla TEDx 4. kez Adana'da

Tüm dünyada büyük bir prestij sahibi olan TED Talks organizasyonunun, Akdeniz Bölgesi'ndeki ilk TEDx konferansı lisansı sahibi olan TED Adana Koleji, TEDxYouth@ATA ismiyle bu yıl 4. organizasyonunu düzenledi.

Kendi alanlarında bilgi sahibi olan kişilerin, deneyimlerini paylaşması fikriyle yola çıkılan TEDx (Teknoloji, Eğlence ve Tasarım) farklı insanları bir araya getiren bir program.

Paylaşmaya değer fikirlerin dile getirildiği, bu önemli program bölgede ilk olarak TED Adana Koleji‘yle başlamıştı.

Bu yıl 4. kez TED Adana Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, ilham veren konuşmacılar, katılımcıların ufkunu açacak sunumları ile sahneye çıktı.

Seyircilere keyifli anlar yaşatan etkinlikte, birbirinden farklı 10 ilham veren konuşmacı yer aldı. Her bir sunumun 12 dakika sürdüğü programda Hazer Amani, Engin Yüksel, Zeynep Kankonde, Kenan Korkmaz, Candan Yaygın, Aytaç Öner, Nur Parlak, Caner Palandökenler, Can Öz, Aslı Gökçe sunumlarıyla izleyicileri farklı dünyalara sürükledi.

Yıl içerisinde bir çok organizasyona imza atılan TED Adana Koleji'nde Kutup Yıldızı temalı TEDx programı, yoğun ilgi ve alkışlar eşliğinde sona erdi.