Kütüphane Haftası'na konserli kutlama

'si kutlanan Kütüphaneler Haftası'nın açılışında Çukurova Özel Sanatlar Lisesi Korosu konser verdi.

Hacı Sabancı Kültür Sitesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen açılışta öğretmen Gökhan Denizhan'ın yönettiği koro “Plevne” Marşı ile konsere başladı. 9 kişilik saz heyeti ve 5 kişiden oluşan koro daha sonra “Hiçbir şeyde gözüm yok”, “Yeni yeni sevdalanıyorum ben”, “Gönül penceresi” ve “Erkilet Güzeli” şarklarıyla konseri tamamladı.

Sabancı Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri de kitabın önemini anlatan bir gösteri sundu.

Açılışa Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selim Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.