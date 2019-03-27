Kütüphane Müdürü Selim Arslan 28. karikatür sergisini açtı

kişisel sergisini Adana'da açtı.

55. Kütüphaneler Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi'nde karikatür sergisini açan Arslan, açtığı sergiyi Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın ziyaret etmesinden dolayı gururlandığını söyledi.

Kendisinin aslında ressam olduğunu fakat daha sonra karikatüre yöneldiğini ve bugüne kadar yerel ve ulusal birçok basında karikatürlerinin yayınlandığını ifade den Arslan, "Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ve görev yaptığım yerlerde 28 karikatür sergisi açtım. Buradaki sergiyi açmaktaki yegane amacım karikatür sanatı ile kütüphaneye ve kitaba olan ilgiyi daha da artırmaktır" dedi.

Sergi, Kütüphane Haftası süresince Adana İl Halk Kütüphanesi'nde görülebilecek.