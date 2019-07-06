Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesi kuruldu

Adana'nın Kozan İlçesinde Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Şubesi, Mutlu Dağlı öncülüğünde aşağı çarşı eski hayır çarşısı binasında hizmet vermeye başladı.

Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı, şube olarak Kozan'da geçmişin izlerini taşıyan birçok eseri şubelerinde barındırdıklarını belirtti. Dağlı, geçtiğimiz günlerde kapatıldığı yerel basınında gündeminde yer alan Hayır Çarşısı hizmetlerini de Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın destekleriyle Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesi olarak verdiklerini hayır çarşısının sadece kağıt üzerinde kapatıldığını kaydetti.

Dağlı; “Kozan Kuva-i Milliye Mücahitler Derneğimiz yıllardan beridir vardı ancak ilçemizde şubeleştirilmemişti. Sadece 2 Haziran kurtuluş bayramı törenlerinde geçici olarak faaliyete geçirilen Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesini resmi olarak kurduk ve binamız eski hayır çarşısında hizmet vermeye başladı. Yine son günlerde hayır çarşısının kapandığı şeklinde bazı basın yayın organlarında haberler gördük. Kozan Belediyesi hayır çarşısı hizmetleri sona ermedi Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesi binamızda ihtiyacı olan ailelere kılık kıyafet yardımı yapılmakla beraber ihtiyaç fazlası olan ürünlerin bağışlarını da kabul ediyoruz, ayrıca hayırsever iş adamlarımızdan da şubemize gereken desteği bekliyoruz. Daha önce burada belediye tarafından 18 kişi çalışıyormuş ancak ben burayı tek başıma idare ediyorum. Görüldüğü üzere burada hem hayır çarşısı hizmetlerini veriyoruz hem de Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan şubesi olarak hizmet veriyoruz.” Dedi.

Dağlı; “Şubemizde tarihi geçmişi yansıtan önemli kitaplar, objeler, eserler, şuan ki neslimizin kullanmadığı eski eşyalar gibi birçok eserlerimiz yer alıyor. Tabiî ki zaman içerisinde şubemizi daha da geliştireceğiz. Yine şube binamızın etrafında dekoratif araç lastiklerinden oluşturulan saksılar içerisinde ağaçlar ektik, çevre noktalara kuş yuvaları yerleştirdik. Dileyen herkes ziyaretimize gelerek Kozan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneğimizde çayımızı içebilirler” diye kaydetti.