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Kuyudan kuzu kurtarma operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen kuzu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen kuzu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.


Büyükmangıt Mahallesi'nde Murat Kaya'ya ait kuzu, evin arka bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Kuzusunu kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Murat Kaya, Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi'ne haber verdi. Hızla olay yerine gelen CANKUR ekibi, kuyuda mahsur kalan kuzuyu bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.


CANKUR ekibine teşekkür eden Murat Kaya, insan canının yanı sıra, hayvan canını da önemseyerek, kuyudan kuzusunun çıkaranları hiç unutmayacağını söyledi.

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