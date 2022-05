Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı

Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry'e 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı. Fuarda Van kedisi ve Van Gölü figürlü bilezikler ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 20 yıldır kuyum alanında Türkiye'nin en etkin organizasyonlarında imzası bulunan Ülker Selviler yönetimindeki Adana merkezli Us Fuar, Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry Show VAN Fuarı'na imza attı. Altın, gümüş, pırlanta, her türlü takı ve aksesuarların sergilendiği fuarın açılışını Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan, Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuyum sektörü oda ve dernek başkanları birlikte yaptı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Anatolia Jewelry Show Fuarı'nın düğün sezonuna denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Fuarımızda dünya kalitesinde stantlar açıldığını gördüm. Bölgedeki kuyumcuların da ilgi gösterdiğini görmekten mutlu oldum. Şehrimizin tanıtımına da önemli katkı

sağlayan bu fuarı önümüzdeki yıl 2-4 Haziran'da tekrar düzenleyeceğiz. Bu sene buraya gelemeyen varsa onların şimdiden planlarını yapmalarını bekliyoruz. Kuyum sektöründeki herkesi Van'a davet ediyoruz. Ben bu güzel organizasyonu başarıyla sonuçlandıran Us Fuar'ı ve organizede emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Kuyum sektörünün Türkiye'deki etkin iki markası Borsa Gold ve Akabe Kuyumculuk'un sponsor olarak katkı sağladığı Anatolia Jewerlry Fuarı'nı değerlendiren Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan da, fuarı 2018 yılından beri hayal ettiklerini belirterek, “Kuyum sektöründe Van'ın önemli bir merkez olduğunu gösterdik. 40'a yakın şehirden meslektaşlarımızı, oda ve dernek başkanlarımızı ağırladık. 100'ün üzerinde markanın ürünleri sergilendi. Düğün sezonu öncesi yeni ürünlerle tanışma imkanı bulduk. Bu fuarın gelecek yıllarda daha görkemli geçmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Komşu ülkelerin daha etkin katılımıyla bu fuarı uluslararası kimliğe kavuşturmayı hedefliyoruz. Başta Us Fuar olmak üzere fuara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry renkli görüntülere de sahne oldu. Üç günlük fuarda stantlar yoğun ilgi görürken, bazı markaların yenilikleri de ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın ana sponsorları arasında yer alan Akabe Kuyumculuğun bilezik üzerine işlediği Van Gölü ve Van kedisi motifleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Akabe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, “Van Gölü ve Van kedisi figürlerine Akdamar Adası'nı da ekleyerek seriyi üçleyeceğiz. Ürünlerimizin ilgi görmesinden memnun olduk” dedi.

Fuarın diğer sponsoru Borsa Gold'un Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Baş da fuara özel hazırladıkları yöresel Hint takılarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Müşterilerinizden öneriler aldığımız, ürünlerimizi etkin olarak sergilediğimiz başarılı bir fuar oldu” diye konuştu.