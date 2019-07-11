Kuyumcuyu gasp girişimine 1 tutuklama

Adana'da emekli albayın kuyumcu dükkanını soymaya gelen bir kişi ve ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi adliyeye sevk edildi. Soygun girişiminde bulunan zanlı tutuklandı, suç ortaklarından biri hakkında ev hapsi, diğeri için de adli kontrol altında tutulması kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 8 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Ç. (26), Eren T. (25) ve Gani K. (21) bir araya gelip parasız kaldıkları için kuyumcu soymaya karar verdi. Eren T. soygun için araç kiralarken, Ümit Ç. de olayda kullanmak üzere Gani'ye ait olan ruhsatsız pompalı av tüfeğini yanına alıp yola çıktı. Eren T., kullandığı aracı yol kenarına çekerken, Ümit T. elindeki silahla kuyumcuya girdi. Gani K. de ona dışarıda gözcülük yaptı.

Ümit T. kuyumcu dükkanına girip, pompalı tüfeği Hacı Ali Menekşe'ye doğrultarak, “Altın ve paraları çantaya koyun” diyerek, diğer elindeki çantayı cam vitrinin üzerine koydu. Bunun üzerine Menekşe de silahını çıkartıp, Ümit'e doğrultup, “Gençliğine yazık. Burada benden altın alamazsın. Sen de ben de silahlıyız. Ya sen beni vuracaksın ya da ben seni. Bir altın için beni mi öldüreceksin? Hadi gel, vazgeç şu işten. Ne derdin varsa oturup konuşalım” dedi.

Bunun üzerine korkuya kapılıp, tereddüt eden Ümit Ç. elindeki pompalı tüfeği Hacı Ali Menekşe'ye verdi. Menekşe hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Ümit'i, sonra da olay yerinden kaçıp kayıplara karışan diğer iki zanlıyı yakaladı. Ümit Ç. ifadesinde, “Bir süredir işsizdim. Hastayım ve ameliyat olmam gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımla birlikte kuyumcu soymaya karar verdim. 3-5 altın alıp çıkacaktık. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ümit Ç. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "silahlı yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanırken, aynı suçtan Eren T.'ye "ev hapsi" tedbiri, Gani K.'ye ise ‘adli kontrol' tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.