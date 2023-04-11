İhlas Haber Ajansı

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Kuyuya düşen işçi kurtarıldı

Adana’da kuyuya düşen bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da kuyuya düşen bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletmede kuyu açma çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde de işçiler kuyu çalışmasını devam ettirirken dengesini kaybeden Berkay Yılmaz Ölçel isimli işçi kuyuya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağı düşen işçiyi gören arkadaşları onu kurtarmak için seferber olup, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler halatlarla aşağı inip sedyeye koydukları işçiyi yukarı çıkarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede işçiyi yukarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. İşçi hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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