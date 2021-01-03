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Lahana üreticisini güldürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde kilosu tarlada 2,5 TL’den alınan lahana marketlerde 5 TL’den satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde kilosu tarlada 2,5 TL'den alınan lahana marketlerde 5 TL'den satılıyor.


Şevkiye Mahallesi, Güneri mevkisinde lahana üreten çiftçiler, verimden ve fiyattan memnun. Havaların kurak geçmesi nedeniyle bir hafta içinde hasadı tamamen başlayacak olan lahana 2,5 TL'den alıcı buluyor. Şifa deposu lahana marketlerde de 5 TL'den satılıyor.


Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kozan Temsilcisi Mutlu Karataş, lahananın bu yıl atın çağını yaşadığını belirterek “Havaların sıcak olması ve geçen yıl hak ettiği değeri görmemesinden dolayı çiftçiler lahana ekimini bıraktılar. Bu yıl az ekim var ve havalar sıcak olduğu için lahana tam sarmadı. Kuraklık ve ürünün az olmasından dolayı bu yıl lahana değerli bir besin kaynağı oldu ve çiftinin yüzünü güldürdü” dedi.


Babası ile birlikte lahana üretimi yapan Emrah Şen, bu yıl lahana ekiminin az olmasından ve kuraklık nedeniyle besin ve şifa deposu olan lahananın kilosunun tarladan 2,5 TL'den satıldığını söyledi. Şen, "Bu yıl lahana yüzümüzü güldürdü. Her sene 2 bin dönümde ekilirdi şu an 200 dönümde ekildi. Havalar biraz daha soğursa yüzümüz gülecek. Tarlada 2,5 TL pazarda kilosu 4 TL'den marketlerde 5 TL'den satışa sunuluyor” diye konuştu.

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