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Lastiği patlayan kamyon alev topuna döndü

Adana’nın Pozantı ilçesinde soğan yüklü bir kamyonun lastiklerinin alev alması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde soğan yüklü bir kamyonun lastiklerinin alev alması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı-Ankara otoyolu Akçatekir rampasında Pozantı yönüne ilerleyen Ramazan Haştaş yönetimindeki 63 AP 018 plakalı soğan yüklü kamyonun arka lastiklerinden biri patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle fren sistemi görev yapmayınca patlayan teker bir anda alevler içinde kaldı. Alev topuna dönen kamyonun sürücüsü, yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra Pozantı yakınlarındaki istinat duvarına sürterek aracı durdurdu. Ancak araç itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Kamyonun lastiklerinin tutuşmasıyla bir anda alev topuna dönmesi arkasından gelen bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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