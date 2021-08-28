Latif Doğan'dan Kızıldağ Yaylasında konser

Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında bir konser veren Latif Doğan, Adanalılara ve Karaisalılılara teşekkür etti.

Adana'nın Karaisalı İlçesine bağlı 1600 rakımlı Kızıldağ Yaylasının Lahanalık mevkisinde konser veren Latif Doğan, sahneye meşhur olduğu “Küstüm” adlı parçasıyla çıktı. Latif Doğan, “Bana, 18 yıldır küserek para kazandırıyorsunuz ya, sizlere teşekkür ederim. Aslında Adanalı beni “Küstüm”le tanımadı, Adanalı beni,”Eşarbını yan bağlama” türküsüyle tanıdı” dedi.

Artık kendisinin de yaşlandığını söyleyen ünlü sanatçı Latif Doğan,”Benim de bir torunum var. Sokakta gezerken bana yaşlılar da ”Seni çocukluğumdan beri dinliyorum” diyorlar” dedi.

16 aydan beri ilk kez sahneye Adana'da Kızıldağ Yaylasında çıktığını ifade eden Latif Doğan, ”Adana benim için her zaman ilklerin şehri olmuştur” dedi.

Latif Doğan'ın konserine izleyiciler oyunları ile eşlik etti.

Konsere Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreş Ağası Hüseyin Sözlü katıldı.