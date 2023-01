Lavkor, “Başarılı bir dönem geçireceğiz”

Statü değiştirerek dernek olmaktan çıkan Seyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüp Başkanı Seyhan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Lavkor, Adana'da sporun her branşında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirterek, özellikle yüzmede zirveyi zorlayacak sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi. Divan Başkanlığını Evren Koç'un yaptığı genel kurulda seçimlere tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin tamamının oyunu alan Mustafa Lavkor, Temel Eren, Akın Vural, Coşkun Işbilir, Azmi Yalçın, Remziye Aksoy, Erhan Özel, Dudu Ecemiş ve İ. Efe Egeoğlu yönetim kuruluna seçildi.

“Kendi rekorlarını kırarak umut vaat ediyorlar”

Yeni yönetimin sporun her dalında başarılı olmak için çaba harcayacağını ifade eden Lavkor," Kulübümüz geçen yıl kuruldu. Dernekten kulüp statüsüne geçmemiz nedeniyle olağanüstü genel kurula gittik. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımızın hepsi spora gönül vermiş insanlar. Amacımız Adana'da sporun her alanında başarılı olmak. Özellikle yüzme dalında çok iddialıyız. Her yaş grubundan olan sporcularımız her müsabakada kendi rekorlarını kırarak umut vaat ediyorlar. İlçe müdürlüğümüzün bir odasını kulübümüze tahsis ettik. Özellikle kenar mahallelerde yaşayan ailelerin çocuklarına ulaşarak onları spora teşvik etmek istiyoruz” diye konuştu.