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Levent Eriş, Anadaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktör Levent Eriş, Adanaspor’un başında ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Levent Eriş, Adanaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı.


Turuncu-beyazlı takımın Bolu'da bir otelde basına açık yaptığı antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Dün oynanan İstanbulspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yardımcı antrenörler gözetiminde 30 dakika düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular geniş alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun oynayan Adanaspor, açma germe hareketleriyle sabah antrenmanını tamamladı.


Adanaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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