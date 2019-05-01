Levent Mahallesi Muhtarlığı binasına coşkulu açılış

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi Muhtarı Karani Omput, yeni muhtarlık hizmet binasının açılışında binlerce kişiye yemek verdi.

Levent Mahallesi, Levent Caddesi üzerindeki muhtarlık binasının açılışına eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kardeşi Sedat Sözlü, Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Salih Budan, bazı meclis üyeleri, muhtarlar ile binlerce vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Levent Mahallesi Muhtarı Karani Omput, "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Bu çıktığımız hizmet yolunda verdiğiniz destek için teşekkür ederim" dedi.

Hüseyin Sözlü'de, "Her belediye başkanının görev süresi 5 yıldır. Görev süremiz belki geçici olarak biter ama yüreğimizde yanan memlekete hizmet aşkı asla sönmez. Ben Adanalı bir hemşehriniz, aranızdan birisi olarak her gün sizlerle karşılaşmaya, sizlerle beraber olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık binasının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından binlerce kişiye yemek ikram edildi.