Lezzet Festivali esnafa can suyu oldu, 261 bin 500 kilo et tüketildi

Adana'da bu sene 6.'sı düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali nedeniyle 3 gün boyunca kentte 261 bin 500 kilogram et tüketildi. Festival, esnafa can suyu oldu.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta düzenlendi. Festival alanına ise hem yurt içi hem de yurt dışından insanlar akın etti.

Adana Valiliği bugün festivale katılan kişi ve tüketilen et ve şalgam miktarını açıkladı. Valilik açıklamasına göre, “180 dönümlük alanda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali olan 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişi katıldı. Birbirinden farklı yüzlerce ürün ve lezzetin sunulduğu festivalde, 261 bin 500 kilo et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildi” denildi.

Esnafa can suyu oldu

Festivalde stant açan kent esnafı ise festivalin kendileri için can suyu olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, “3 gün boyunca çok güzel bir festival geçirdik. Tüm Türkiye adeta kebaba doydu ama kebaba tabi ki doyulmaz. Okullar açılmıştı, insanların gideri vardı işler biraz durgundu ama bu festival adeta esnafa can suyu oldu. Et satışı da beklentilerimizin üzerinde oldu” ifadelerini kullandı.

“Beklentilerimizin üzerinde et satıldı”

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise festivalde çok yorulduklarını fakat çok güzel iş yaptıklarını söyledi. Korkmaz, “Festival bizler için çok güzel geçti. Hem esnaflar hem de insanlar çok keyifli anlar yaşadı. Esnaf çok mutlu oldu, festival can suyu oldu. Beklentilerimizin üzerinde et satıldı” dedi.

Dönerci Mehmet İkram Taş da, “Festival o kadar yoğun geçti ki artık bir an önce bitsin dinlenelim istedik. İnsanlar akın akın festival alanına gelip bütün tatlara ilgi gösterdi. Beklentilerimizin üzerinde bir festivaldi, çok güzel geçti” diye konuştu.