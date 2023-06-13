Lezzet kenti Adana'ya lezzet istasyonu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'nın önemli tarihi yapılarından olan eski istasyonunun restore edilip yılsonunda “Lezzet İstasyonu” olarak hizmet vermeye başlayacağını ve yemekli vagon nostaljisinin de yaşatılacağını söyledi.

1883 yılında Adana'da üretilen pamuğun İngiltere'ye nakledilmesi amacıyla inşa edilen ve yeni gar binasının açıldığı 1923 yılına kadar hizmet veren; Seyhan Belediyesi tarafından kamulaştırılarak restorasyonuna başlanan eski istasyon binasındaki çalışmalar aralıksız sürüyor.Restorasyon çalışmalarını inceleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, eski istasyonun Adana tarihinde iz bırakan yapılarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Akay, “Yeni gar binasının hizmete girmesinin ardından bir süre atıl halde kalan, yakın zamanda da bir özel eğitim kurumuna ev sahipliği yapan eski istasyonu ‘Lezzet İstasyon' olarak yeniden kent yaşamına kazandırmak için kamulaştırıp, restorasyonuna başladık” diye konuştu.

Adana'nın eşsiz lezzetleri tanıtılacak

Adana'nın eşsiz lezzetlere sahip bir kent olduğunun altını çizen Başkan Akay, tarihi binanın bir gastronomi merkezi olarak hizmet vereceğine değinerek," Burada yöresel ve kültürel yiyeceklerimizin tanıtımını yapacağız. Ayrıca bunları yapacak kişilerin eğitimi için de tarihi binamızı, ek bir eğitim tesisiyle tamamlayacağız. Bu eğitim tesisinin lokantası, atölyeleri ve mutfağı olacak” şeklinde konuştu.

Yemekli vagon nostaljisinin de aynı alanda yaşatılacağını vurgulayan Akay, “Burada vagonlarımız da var ve gar lokantalarının nostaljisini de konuklarımıza yaşatacağız. Yılsonuna kadar Adana bir ‘Lezzet İstasyonu'na, gastronomi merkezine kavuşmuş olacak” dedi.