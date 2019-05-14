LGS deneme sınavına 15 bin öğrenci katıldı

Adana'da 39 bin öğrencinin hazırlandığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) deneme sınavı gerçekleştirildi. Sınavlara yaklaşık 15 bin öğrenci katıldı.

1 Haziran 2019'da yapılacak LGS'ye 39 bin öğrencinin hazırlandığı Adana'da, Seyhan, Sarıçam, Çukurova, Yüreğir, Kozan, Feke, Saimbeyli, İmamoğlu, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 ABEM'de LGS deneme sınavı yapıldı. Sınavlara yaklaşık 15 bin öğrenci katıldı.

Çukurova Atatürk Eğitim Merkezi'ndeki deneme sınavı öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zyedan Karalar, eğitimin, bir ülkenin kalkınmasında çok büyük rolü olduğunu belirterek, Adana'nın eğitimdeki başarı oranını yükseltmek adına, olanaklar dahilinde faaliyetleri sürdüreceklerini açıkladı.

Sınav sonuçları ise 18 Mayıs 2019 Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sayfasından açıklanacak.