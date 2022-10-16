Lider kadınlar eğitimlerini tamamladı

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD) Amerikan Elçiliği fonu ve Seyhan Belediyesi paydaşlığıyla Emek, Fatih, Sakarya ve Tellidere mahallelerinde hayata geçirilen “Seyhan'ın Lider Kadınları” projesi belgesel gösterimiyle tamamladı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde projeye katılan dört mahalleden yirmi kadının deneyimlerini anlattığı 21 dakikalık “Seyhan'ın Lider Kadınları” belgeselinin gösterimine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ABD Adana Konsolosluğu Basın ve Kültür Ataşesi Erica Marrero da katıldı.

Başkan Akay programda yaptığı konuşmada kadınların karar alma mekanizmalarında temsilinin artmasının önemini vurgulayarak lider kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ataşe Erica Marrero ise konuşmasında kadınların her alanda güçlenmesinin önünü açan projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyleyerek tüm karar alma mekanizmalarında kadınların yer almasının önemini anlattı.

2022 Ocak ayında başlayan projede kadınların mahalle ölçeğinden başlayarak demokratik karar alma mekanizmalarına katılımının nitelikli şekilde artırılması hedeflendi.

Emek, Fatih, Sakarya ve Tellidere mahallelerinden 20 kadın proje çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim hakkı, kadın sağlığı, yasal haklar, istihdam, medya okuryazarlığı, demokratik karar alma mekanizmaları gibi 10 farklı konuda toplam 48 günlük bir eğitim aldılar. Adana Barosu, çeşitli sivil toplum kuruluşları, sağlıklı yaşam merkezleri ve yerel yönetimler gibi çeşitli kurumları da ziyaret eden kadınlar öğrendikleri bilgileri mahallelerinde de anlatarak deneyim aktarımında bulundular.

Proje boyunca ihtiyaç duyulan lojistik destekler, proje paydaşı olan Seyhan Belediyesi tarafından sağlandı.