Limoncu: "Bütçe iyi kullanılmıyor"

Seyhan Belediyesinin AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Yalçın Limoncu,740 milyon lira olarak kabul edilen Seyhan Belediyesinin 2022 bütçesine ret oyu verdiğini belirterek, "Bütçe iyi ama iyi kullanılmıyor" dedi.

Seyhan Belediye Meclisinin Kasım ayının ikinci oturumunda bütçe üzerinde gündem dışı söz alan AK Parti'li Yalçın Limoncu, geçen yıl bütçesinin genelde harcandığını fakat ortada bir yatırım, faaliyet, icraat göremeyince, doğal olarak bazı müdürlüklerin bütçesine ret oyu verdiklerini söyledi. Limoncu, “Seyhan Belediyesi çok büyük bir belediye, imkanları çok fazla, bütçesi hakikaten iyi, gelirlerinin iyi olduğu kanaatindeyiz. Arazileri, arsaları, vergi gelirleri iyi. Adana ticaretinin, siyasetinin döndüğü, Adana'nın merkezi bir yerdir. İlçemizde çok önemli sanayi bölgelerimiz de var. Bunlara baktığımız zaman belediyenin gelirinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Bütçesi de öyle ama bunun ne kadar doğru, rantabl kullanılıp kullanılmadığını görüyoruz. Kentin gelişim vizyonu, şehrin ilerlemesi noktasında bu bütçelerin çok iyi kullanılmadığı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Limoncu'nun eleştirilerine cevap vermeyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay gündemde bulunan 2 maddeyi okuttu. Maddeler oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.